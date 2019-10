Penyerahan Grand Prize Simpedes Semester I Tahun 2019 BRI Cabang Sanggau

SANGGAU- Pemimpin Kantor Cabang BRI Sanggau, Defrizal mengucapkan selamat kepada Riyanti nasabah BRI Unit Semuntai Sanggau yang memenangkan grand prize simpedes semester I tahun 2019 BRI Cabang Sanggau berupa satu unit mobil Suzuki Ertiga.

"Harapan kami loyalitas Riyanti terhadap BRI semakin bertambah dan juga bisa mengajak teman, kerabat untuk bisa menabung di BRI. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para nasabah BRI yang sudah dengan loyal mempercayakan segala aktifitas keuangannya kepada Bank BRI Cabang Sanggau," katanya, Selasa (29/10/2019).

Ia menjelaskan, BRI Cabang Sanggau sudah melakukan penarikan undian simpedes kepada para nasabah yang memiliki tabungan Simpedes.

Baca: Panen Hadiah Simpedes BRI Mempawah Berikan Doorprize Satu Unit Mobil

Baca: Neneng Kaget Menang Doorprize Mobil Hadiah Simpedes BRI Mempawah

"Kami sudah melakukan pengundian hadiah untuk semester I yaitu tahun 2019 Maret-Agustus yang kami undi disemester II tahun 2019, "ujarnya.

Pada kesempatan ini kami sudah melakukan pengundian dan akan memberikan apresiasi kepada para nasabah loyal kami yaitu sebanyak 46 hadiah.

"Hadiah utamanya adalah mobil Al New Ertiga, kemudian ada sepeda motor lexi go standar yamaha, motor honda beat, televisi LED 32 inc dan kipas angin serta hadiah lainya, "ujarnya.

Ini adalah sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kami kepada masyarakat Sanggau yang sudah mempercayakan dananya kepada BRI.

"Perlu nasabah ketahui bahwa program ini adalah sifatnya lokal, diundi hanya untuk daerah Sanggau dan sekitarnya. Jadi bukan diundi secara nasional, dan semakin banyak masyarakat yang menempatkan dananya kepada BRI kami juga akan memberikan hadiah lebih banyak lagi. Untuk diketahui pajak hadiah juga ditanggung BRI," tuturnya.

Besar harapan kami program ini bisa berlanjut lagi dengan hadiah yang lebih besar dan tentunya dengan tabungan dan dana nya nasabah yang lebih besar lagi di BRI.

"Yaitu 13 BRI unit, 4 teras, 2 kantor cabang pembantu dan satu kantor cabang yang berada di Sanggau, "ujarnya.

Sementara itu, Riyanti mengucapkan terima kasih kepada BRI Cabang Sanggau.

Ia pun tak menyangka bakal menjadi pemenang grand prize berupa satu unit mobil.

"Saya jadi nasabah BRI juga sudah sangat lama, Saya bersyukur dengan adanya hadiah ini. Insyaallah kedepan tetap nabung di BRI," pungkasnya. (*)

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak