Hasil Final French Open 2019 - Chen Long Taklukkan Jonatan Christie, Next Marcus/Kevin Menuju Juara

FRENCH OPEN - Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie gagal meraih juara French Open 2019, pada Minggu (27/10/2019) malam.

Pada partai final, Jonatan Christie (6) ditakulkkan Chen Long (5/China) dua set langsung dengan skor, 21-19, 21-12.

Berikut hasil dan jadwal lengkap final French Open 2019 Minggu (27/10/2019):

WS - HASIL: An Se Young (Korea Selatan) vs Carolina Marin (Spanyol): 16-21, 21-18, 21-5

XD - HASIL: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (6) vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (1/China): 22-24, 21-16, 21-12

WD - SEDANG LIVE: Kim So Yeong/Kong Hee Yong (8/Korea Selatan) vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (5/Korea Selatan)

MD - Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)

Saksikan laga final French Open 2019, Minggu (27/10/2019) mulai pukul 18.45 WIB melalui link Live Streaming TVRI & meTube berikut ini: