Fakultas Syariah IAIN Pontianak Launching 'The King Of Hels' Komunitas Bahasa Inggris

PONTIANAK - Fakultas Syariah IAIN Pontianak melalui organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HM-PS HES) meluncurkan komunitas baru yang diberi nama “The King of HES”, Jum'at (18/10).

Komunitas ini merupakan wadah organisasi non-formal yang memfasilitasi mahasiswa HES untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang bahasa yaitu bahasa Inggris, Kamis (24/10/2019).

Bertempat di gedung theater UPT Lantai 2 Biro AUAK IAIN Pontianak, Komunitas Bahasa Inggris Mahasiswa HES ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Syariah, yang dihadiri oleh pejabat struktural lainnya, dosen, ketua HM-PS dan mahasiswa.

Dalam kesempatan tersebut Abu Bakar, M.SI, Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dalam hal ini mewakili Ketua Program Studi sangat mengapresiasi peluncuran komunitas ini.

Beliau berpendapat bahwa komunitas ini akan sangat mendukung program penguasaan literatur bahasa asing mahasiswa HES dan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kualitas mahasiswa terkait ketercapaian kriteria Borang Sembilan pada prodi HES pada tahun 2023.

Hal ini diperkuat oleh sambutan Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Hasan, M.Ag, ia menjelaskan bahwa mahasiswa di era milenial harus menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris

Itu penting, agar tidak tergerus oleh zaman dengan berani memulainya dari sekarang. Mengacu pada renstra fakultas, untuk mengejar kriteria “unggul”, kedepannya, fakultas akan mendesain pelayanan akademik dan kemahasiswaan dengan bahasa asing.

Dengan mengusung moto “Making your good start to best future”, The King of HES diketuai oleh Neisya Arrahmi dan dosen pembimbing Ibu Nur Rahmiani, M.Pd akan melakukan terobosan dalam peningkatan kemampuan bahasa Inggris melalui metode pembelajaran yang menyenangkan.

Disamping itu, dengan didukung oleh Fakultas, prodi, dan HM-PS, beberapa kegiatan strategis akan dikembangkan salah satunya menghasilkan produk-produk ilmiah dan non-ilmiah berbahasa Inggris.

Kedepannya, komunitas ini akan bekerja sama dengan dosen-dosen bahasa Inggris IAIN Pontianak untuk menjadi narasumber dalam setiap agenda.