Rupiah Menanti Kabinet Baru Jokowi, Rupiah Masih di Rentang Rp 14.110 per Dollar AS

Fokus pelaku pasar akan beralih ke anggota Kabinet Kerja Jilid 2. Setelah pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Minggu (20/10/2019).

Hal itu akan jadi penggerak nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sepekan ke depan.

Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, Jokowi's effect memudar karena fokus pasar tertuju pada pengumuman menteri-menteri dalam pemerintahan Jokowi selanjutnya.

"Nama menteri yang sudah beredar seperti salah satunya Sri Mulyani langsung direspons positif oleh pasar, sedangkan posisi menteri lainnya meski belum resmi diumumkan, pasar sudah bisa menebak menteri mana yang paling vital mempengaruhi pasar," kata Ibrahim.

Siang Ini Ibrahim memproyeksikan rupiah bisa menguat tipis karena sentimen dalam negeri tersebut, walaupun sentimen eksternal seperti kekhawatiran pasar tentang peluang Perdana Menteri Inggris Boris Johson memenangkan ratifikasi parlemen untuk kesepakatan Brexit yang sebelumnya telah dicapai.

Apalagi, Ibrahim mengamati Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar keuangan untuk menjaga nilai tukar rupiah tidak melemah tajam. Ibrahim memproyeksikan rupiah pada Senin (21/10/2019) berada di rentang Rp 14.110 per dollar AS hingga Rp 14.160 per dollar AS.

