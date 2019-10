Live Streaming Indonesian Idol di RCTI Senin 21/10 Berlangsung Mulai Jam 21.00 WIB 

Saksikan Indonesian Idol melalui link Live Streaming RCTI berikut ini:

Link 1

Link 2

Indonesian Idol kembali tayang di RCTI, Senin (21/10/2019) mulai jam 21.00 WIB.

Beberapa kontestan akan tampil di ruang audisi untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya.

Di antaranya dipastikan meraih Golden Ticket. Namun tak sedikit yangharus terhenti.

Satu di antaranya seperti yang dialami Bita Saraswati.

Mahasiswi sekolah penerbangan ini harus memupus harapannya lolos ke babak berikutnya.

Berharap bisa masuk lima besar di Indonesian Idol, Bita justru harus pulang lebih awal.

Maia Estianty memberikan no, Judika juga memberikan no, BCL memberikan yes untuk Bita.

"Aku seneng sama suara kamu. Tapi aku takutnya kalau kamu dilolosin juga abis ini kelar," kata BCl.

Sementara Ari Lasso memberikan no untuk Bita.

