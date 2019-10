Shopee Liga 1 2019 pekan ke 23, Persib Bandung Vs Persebaya Surabaya

PERSIB VS PERSEBAYA Shopee Liga 1 Super Big Match | Head to Head, Prediksi Line Up Hingga Skor

SHOPEE LIGA 1 2019 - Perhelatan Shopee Liga 1 2019 putaran ke 23, Kamis (18/10/2019) menghadirkamn sedikitnya lima pertandingan.

Satu di antara pertandingan tersebut berpotensi menghadirkan laga bertajuk super big match yang mempertemukan dua klub besar dari wilayah barat dengan ujung timur pulau Jawa.

Raksasa sepakbola asal Jawa Barat Persib Bandung akan berhadapan klub legendaris Jawa Timur Persebaya Surabaya.

Laga antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya ini akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali.

Laga ini akan mulai kick off jam 18.30 WIB.

Pertandingan ini disiarkan secara langsung di beberapa stasiun televisi swasta tanah air, Indosiar.

Selain itu, pertandingan ini juga bisa disaksikan via siaran live streaming.

Head to Head Persib Vs Persebaya, Prediksi Line Up Hingga Skor

Pertandingan Persib Bandung Vs Persebaya Surabaya di putaran ke 23 Shopee Liga 1 2019 ini agaknya boleh dikata sebagai satu di antara laga sarat gengsi.

Baca: STREAMING Persela Vs PSIS Liga 1 Shoppe Indosiar, Hasil Live Score Persela Vs PSIS Masih 0-0

Baca: Streaming PSS Vs Kalteng Putra Shoppe Liga 1, Sedang LIVE ! Elang Jawa Unggul Via Evgen Bokhashvili