Streaming PSS Vs Kalteng Putra Shoppe Liga 1, Sedang LIVE ! Elang Jawa Unggul Via Evgen Bokhashvili

LIGA 1 - Sedang berlangsung laga seru antara PSS Sleman vs Kalteng Putra di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (18/10/2019).

Duel PSS Sleman vs Kalteng Putra juga bisa ditonton lewat live streaming via vidio.com mulai kick off jam 15.30 WIB.

Saat ini skor sementara masih 1-0. PSS Sleman memimpin lewat gol Evgen Bokhashvili menit 11'.

Seto Nurdiantoro selaku pelatih PSS Sleman berharap Bagus Nirwanto dan kawan-kawan mampu bermain dengan tanpa beban di kandang sendiri.

Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro. (Kompas.com/Septian Nugraha)

Dukungan dari ribuan supporter justru dijadikan motivasi tambahan untuk meraih kemenangan dalam laga melawan Kalteng Putra.

"Kemenangan di kandang kami harapkan tidak menjadi beban atau momok yang membuat pemain tampil kurang lepas," ujar Seto Nurdiantoro dilansir dari Tribun Jogja.

"Tapi kita harus manfaatkan momen di kandang untuk bermain bagus sesuai dengan cara yang kita bisa," katanya.

Kemenangan pada lanjutan Liga 1 2019 pekan ke-23 kontra Kalteng Putra menjadi misi yang diusung oleh penggawa Super Elang Jawa demi memperbaiki catatan kurang bagus kala bermain di kandang.

"Meski ada jeda dua minggu, mudah-mudahan aura kemenangan atas Bhayangkara bisa terbawa dan pemain punya motivasi untuk memenangkan pertandingan," ujar Seto pada sesi jumpa pers sebelum laga, Kamis (17/10/2019).