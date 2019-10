ASITA Kalbar Harap Pemkot Serius Garap Kota Pariwisata

SINGKAWANG - Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalimantan Barat (Kalbar), Nugroho Henray Ekasaputra mengatakan Kota Singkawang harus mempunyai prioritas dalam membangun kotanya.

"Singkawang terkenal sebagai Kota Pariwisata di Kalbar, cuma dari Singkawang sendiri belum terlalu serius menggarap pariwisata," katanya, Rabu (16/10/2019).

Lebih lanjut Ia menerangkan bahwa artinya pembangunan Kota Singkawan jangan latah meniru kota-kota lain tanpa punya identitas yang khusus karena Singkawang tidak bisa disamakan dengan Kota Pontianak atau kabupaten lainnya.

Singkawang belum punya identitas dan prioritas dalam pembangunan. Serius itu tidak hanya dalam retorika, tetapi diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Baca: Respon Postingan Warga Sakit Ditandu, Ini yang Dilakukan Wali Kota Singkawang

Baca: Neneng-Darwis Maju Pilbup Bengkayang, Pengamat: Tunjukan Kapasitas dan Kapabilitas

Baca: Pemkab Didesak Tertibkan Truk Bermuatan Over Kapasitas

Dalam anggaran yang kecil juga tidak mencerminkan bahwa pariwisata menjadi prioritas, apalagi Dinas Pariwisatanya masih menyatu, belum berdiri sendiri.

Selain itu, pembangunan bandara yang saat ini sedang berlangsung harus tetap berjalan dan segera diselesaikan untuk mendukung Singkawang sebagai kota pariwisata.

"Kami berharap lebih serius betul-betul menggarap pariwista sehingga menjadi unggulan Kota Singkawang dan pemasukan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Singkawang seperi Jogja dan Bali," harapnya.

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak