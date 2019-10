Postingan Al Ghazali & Dul Jaelani Bikin Maia Estianty Sedih, Karir Anak Ahmad Dhani Diramal Hancur....

Postingan Al Ghazali dan Dul Jaelani Bikin Maia Estianty Sedih, Karir Anak Ahmad Dhani Diterawang Hancur

Sukses menjadi musisi mengikuti jejak kedua orangtuanya, membuat Al Ghazali putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty semakin dikenal publik.

Al Ghazali seolah membuktikan jika dirinya mampu sukses dengan kerja kerasnya sendiri.

Bahkan atas kesuksesannya, Al Ghazali kini diketahui telah memiliki sebuah rumah mewah sendiri.

Kini tenar dan memiliki segudang kepopularitasan yang tak habis-habisnya, membuat sosok ini malah takut mengenai kehidupan Al Ghazali.

Roy Kiyoshi yang dikenal memiliki kemampuan indigo ini menyebut bahwa Al Ghazali begitu rentang masuk ke dunia malam.

Apalagi Al Ghazali juga diketahui kini mulai berkarier di dunia hiburan sampai sekarang dan menjadi Disc Jokey (DJ).

Dilansir oleh Nakita, Roy Kiyoshi mencoba menerawang artis muda yang kini jadi idola, Al Ghazali.

Roy Kiyoshi mengungkap, jika ada beberapa hal yang ditakutkan bakal terjadi di diri Al Ghazali.

Mulai dari dunia kelam, hingga obat-obatan terlarang.

"Al Ghazali saya takutnya dia terjerumus ke dunia yang kelam, drugs, something like that yang berhubungan dengan obat-obatan, jadi harus berhati-hati sekali," ungkap Roy Kiyoshi.