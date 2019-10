Robby Purba Bongkar Asmaranya, Pilih Ayu Ting Ting, Umi Kalsum & Abdul Rozak Singgung Lamaran

Presenter Robby Purba ditanya soal kisah asmaranya oleh Melaney Ricardo.

Di usianya yang ke-36 tahun, Robby Purba masih belum memutuskan untuk menikah.

Namun ada beberapa wanita yang digosipkan dekat dengan Robby Purba, dua diantaranya Ayu Ting Ting dan Sophia Latjuba.

Yang paling menjadi bahan perbincangan adalah kedekatan Robby Purba dan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting.

Banyak para penggemar yang mengharapkan Robby Purba dan Ayu Ting Ting memiliki hubungan khusus.

Apalagi saat Ayu Ting Ting ulang tahun 20 Juni silam, Robby Purba pun terlihat bela-belain hadir.

Hal tersebut pun membuat Melaney Ricardo penasaran mengenai hubungan yang sebenarnya antara Robby Purba dan si janda Depok ini,

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Melaney Ricardo, istri Tyson Lynch ini awalnya menyinggung kedekatan Robby Purba dengan Ayu Ting Ting dan Sophia Latjuba.

"Robby itu katanya sempat deket sama 2 artis yang hot," ucap Melaney Ricardo, Jumat (4/10/2019).

"Sebutin lah," tegas Robby Purba mendesak Melaney Ricardo.

"I'm gonna mention them. Banyak banget fans mereka yang udah berharap, Robby Purba akan menjadi pasangan mereka. Mereka itu berharap banyak. Yang pertama Ayu Ting and the second one is Sophia Latjuba,"