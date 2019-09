Wisatawan Keluarga Minati Jakarta Travel Fair 2019

PONTIANAK- Peminat Expo Jakarta Travel Fair (JTF) 2019 merupakan wisatawan yang ingin melancong bersama keluarga di waktu akhir pekan ataupun di saat libur panjang.

The media merupakan satu di antara independet hotel di Jakarta yang hadir pada serangkaian kegiatan JTF 2019 yang telah berlangsung selama lima hari ini, 25-29 September 2019.

Director of Sales The Media Hotel and Towers, Nuriko Sari menyampaikan jika antusiasme masyarakat Pontianak untuk datang ke Jakarta cukup tinggi.

Menurutnya, rata-rata kebanyakan tamu yang tertarik merupakan kelompok keluarga yang ingin datang untuk liburan dan menetap pada saat diwaktu akhir pekan atau libur panjang.

Hal ini bukan tanpa alasan, pihaknya telah menyediakan paket liburan all ini, sehingga mempermudah perjalanan bersama keluarga.

The Media menawarkan paket-paket yang telah dikombinasikan dengan tiket, tempat destinasi wisata dan hotel yang dapat dipilih sesuai dengan budget yang ada.

"Untuk grup ada grup perusahaan dan grup travel agent. Kebetulan untuk di Jakarta masih banyak untuk keperluan enam bulan ke depan," ungkapnya saat ditanyai Tribun.

Ia juga mengatakan jika secara target semua segmen dapat dijaring olehnya, termasuk masuk dari segmen kelompok, keluarga atau personal yang datang ke Jakarta.

Selain itu, meskipun tercatat sebagai hotel bintang lima, pihaknya juga mensuport wisatawan yang berasal dari kaum muda ataupun kaum milenial, dari segala segmen.

Seperti saat ini, pihaknya tengah menggarap kegiatan untuk anak sekolah dan mahasiswa berikut dengan edukasi yang sifatnya untuk mensuport. (*)

