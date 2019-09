BTS Kembali Tak Tersaingi di Puncak Grup K-Pop Terpopuler September Ini, Yuk Intip Posisi BLACKPINK



Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi merek bulan ini untuk grup idola!

Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 100 grup idola, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 26 Agustus hingga 27 September.

Khususnya, kelompok gadis terus mendominasi peringkat bulan ini dengan pengecualian BTS di No. 1, EXO di No. 10, dan SEVENTEEN di No. 13, kelompok gadis menyapu 17 tempat teratas dalam daftar untuk September.

BTS mempertahankan posisi mereka di peringkat teratas dengan total indeks reputasi merek 11.902.265 untuk bulan tersebut.

Baca: BTS Dipuji di Ajang 20th World Knowledge Forum, Disebut Bawa K-Pop Jadi Tren Utama di Pasar Global

Baca: BLACKPINK Terdepak, Hwasa MAMAMOO Naik Mengesankan Puncaki Member Girlband K-Pop Populer September

Baca: Hwasa Mamamoo & IU Masih Teratas Model Iklan Wanita Korea Terpopuler Bulan Ini, Jennie BLACKPINK ?

BTS (Big Hit Entertainment)

Frase peringkat tinggi dalam analisis kata kunci grup termasuk "konser," "ARMY," dan "ulang tahun," sementara istilah terkait dengan peringkat tertinggi mereka termasuk "sempurna," "jujur," dan "menyumbang." Analisis positif-negatif BTS juga mengungkapkan skor reaksi positif 62,85 persen.

TWICE juga memegang tempat mereka di tempat kedua dengan total indeks reputasi merek 6.009.100.

Twice (Net)

Sementara Oh My Girl naik ke tempat ketiga di peringkat dengan skor total 5.536.980 untuk September.

Secara lengkap, inilah deretan 30 besar grup Korea terpopuler September ini!

BTS TWICE Oh My Girl MAMAMOO Red Velvet BLACKPINK Lovelyz Girls’ Generation IZ*ONE EXO (G)I-DLE AOA SEVENTEEN WJSN (Cosmic Girls) Apink EVERGLOW ITZY Super Junior SHINee Weki Meki DreamCatcher NCT CLC MOMOLAND ASTRO The Boyz WINNER NU’EST LOONA T-ara

Hwasa MAMAMOO Naik Mengesankan Puncaki Member Girlband K-Pop Populer September

Pemeringkatan Reputasi Brand Anggota Grup Gadis September Diumumkan



Setelah mengumumkan peringkat member Boyband, Institut Penelitian Bisnis Korea kini telah mengungkapkan peringkat reputasi brand bulan ini untuk setiap member girlband.