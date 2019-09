BTS Lagi-lagi Sapu Bersih 3 Teratas Member Boyband K-Pop Terpopuler September 2019, Siapa di Puncak?

Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi merek bulan ini untuk setiap anggota kelompok anak laki-laki.

Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 527 anggota kelompok laki-laki, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 12 Agustus hingga 13 September.

Jimin, Jungkook, dan V BTS menyapu tiga tempat teratas dalam daftar untuk bulan kedua berturut-turut.

Jimin mempertahankan posisinya di peringkat teratas dengan indeks reputasi merek dari 8.637.327 untuk bulan September.

Jimin BTS (Net)

Sementara Jungkook dan V bertukar tempat untuk mengambil No 2 dan No 3 masing-masing.

Dilansir dari Soompi, frase berpangkat tinggi dalam analisis kata kunci Jimin termasuk “solo,” “ARMY,” dan “support,” sementara istilah-istilah yang terkait dengan peringkat tertinggi termasuk “cinta,” “cantik,” dan “seksi.” Analisis kepositif-negatifnya mengungkapkan sebuah skor reaksi positif 83,70 persen.

Jungkook menempati posisi kedua untuk bulan ini dengan indeks reputasi merek 6.758.543.

Jungkook BTS (KOLASE/pinterest)

Sementara V berada di posisi ketiga dengan total indeks 6.380.836 untuk September.

Posisi ini hanya sedikit merubah posisi bulan sebelumnya dimana BTS juga menyapu tiga tempat teratas dalam daftar, dengan Jimin, V, dan Jungkook masuk masing-masing di No. 1, No. 2, dan No. 3.