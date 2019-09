Prodi Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak Gelar Konferensi Internasional

Citizen Reposter

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI

Rendi Fahrizal

PONTIANAK - Program studi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak menggelar konferensi Internasional yang berlangsung pada 24 sampai 25 September 2019 di gedung Aula Hadari Nawawi IKIP PGRI Pontianak.

Acara di ikuti oleh mahasiswa, akademisi dan para guru sekolah kegiatan ini bertema "Exploring Inovations, Opportunities and Challenges in Literacy and Education in the era revolution industrial 4.0".

Konferensi ini menghadirkan beberapa pembicara dari luar negeri, 2 diantaranya Dr. Ibrar Bhatt ( Queen University England ) & Dr. Muhammad Sophian (University Malaysia).

Ketua penyelenggara konfrensi, Dr.Aunurrahman mengatakan tujuan diadakannya konfrensi salah satunya adalah memberikan kesempatan bagi 54 presenter. Untuk mempresentasikan ide dan inovasi mereka pada literasi dan edukasi di era revolusi industri 4.0.

Baca: STKIP Melawi Beri Pelatihan Menulis Artikel dan Karya Tulis Ilmiah Pada Kelompok Musyawarah

Baca: KUMPULAN Kata Bijak Hari Merdeka 17 Agustus! Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Keren!

Baca: Camat Pontianak Barat Pastikan Masyarakat Mendukung Pembangunan Jalan Sungai Jawi

Kemudian, Ia turut mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana.

"Ada 54 orang yang akan menampilkan ide dan inovasi nya pada literasi dan edukasi di era revolusi industri 4.0 dan saya terimakasih saya ucapkan kepada pihak yang mendukung kami hingga kegiatan ini dapat terlaksana," tuturnya

Sementara itu, Rektor IKIP PGRI PONTIANAK Rustam, M.Pd Kons mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dan berharap peserta dapat memanfaatkan kesempatan yang ada saat ini.

"Saya selaku rektor sangat berterimakasih kepada panitia dan mengapresiasi kegiatan ini serta saya ingin agar seluruh peserta kegiatan untuk memanfaatkan momentum yang amat langka ini. Dengan mendatangkan pemateri - pemateri hebat harapannya ada sesuatu yang dapat kita ambil," tegasnya. (*ang)