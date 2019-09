Citizen Reporter

Uskup Agung Pontianak Pimpin Misa Pembukaan Eksorsisme

SINGKAWANG - “Kita Sering Berkutat dengan Dunia semacam ini,” ujar Mgr. Agus.

Tanggal 19 September 2019 di Keuskupan Agung Pontianak Gereja Santo Yoseph Katedral telah diberlangsungkan misa pembukaan Conference Exorcism yang dipimpin langsung oleh Mgr. Agustinus Agus.

Misa (OPENING MASS at Cathedral; Presided by Archishop Mgr. Agustinus Agus) dimulai pada pukul 18,00 WIB didampingi oleh puluhan imam yang juga tergabung ikut dalam Conference Exorcism tanggal 19-23 September 2019.

Perarakan dimulai dari depan pintu masuk Gereja dan disambut dengan iringan lagu oleh Koor Fransiskus Assisi Santo Yoseph Katedral.

Dalam kesempatan perayaan misa sore itu, Uskup Agus mengatakan bahwa ia sangat mendukung acara yang berkutan dengan ‘setan’ itu, sebab dari kecil, lingkungan budayanya juga sudah berkutat dengan hal yang semacam ini.

Untuk itu, supaya pengetahuan tentang ‘dunia ini’ dalam persepektif Gereja tidak salah. Maka perlu adanya acara semacam ini.

Dalam kesempatan itu, Mgr Agus, juga memaparkan secuplik perkenalan luas wilayah Keuskupan Agung Pontianak, jumlah Imam yang bekerja, dan karya-karya Gereja di tanah Kalimantan Barat.

“Secara khusus, saya mengucapkan selamat datang kepada peserta Conference on Exorcism yang dilaksanakan di Keuskupan Agung Pontianak yang dimulai pada tanggal 19-23 September 2019 di Q- Hotel Convention Centre, - The Archidiocese Of Pontianak bekerja sama dengan STKIP Pamane Talino Ngabang. Hal-hal yang semacam ini (Pengetahuan dunia Excorcism) juga tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Kadang Pastor-pun masih takut dengan Hantu,”ujarnya.