Suasana IndoMS Internasional Conference On Mathematics And Apllications (IICMA) Tahun 2019 di Gedung Konferensi Untan, senin (23/9/2019).

Untan Jadi Tuan Rumah Kegiatan IICMA, Angkat Isu Lingkungan Dikaitan dengan Ilmu Matematika

PONTIANAK - Universitas Tanjungpura Pontianak menjadi tuan rumah penyelenggara acara IndoMS Internasional Conference On Mathematics And Apllications (IICMA) Tahun 2019.

Acara dihadiri langsung oleh Gubernur Kalbar, H Sutarmidji, dan Rektor Untan Prof Garuda Wiko, Perwakilan KLHK pusat dan beberapa pembicara dari luar . Acara dilaksanakan di Gedung Konferensi Untan, senin (23/9/2019).

Selain itu hadir pula Peserta dari luar negeri dan dsri seluruh perwakilan Indonesia, juga presiden Matematika se Asia tenggara sebagai keynote speakrer dan gubernur / ketua INDOMS dari tiap provinsi.

Ketua Panitia acara, Dadan Kusnandar mengatakan Conference IICMA tahun ini menjadi Conference ke empat. Namun biasanya diadakan di Pulau Jawa.

"Kita berhasil menarik acara ini kesini dan dilaksanakan di Pontianak dan mengangkat isu lingkungan .Walaupun mathematics makanya disebut mathematics and apllication for better enveronment," ujarnya

Ia mengatakan Matematik juga punya aplikasi lain tentang lingkungan tidak hanya teori saja.

Ia mengatakan ada 80 peserta yang hadir hampir dari seluruh Indonesia. Namun banyak juga yang batal karena kondisi alam khususnya di Kalbar karena asap.

"Tujuannya dari kegiatan ini kita berharap bisa menjalin komunikasi, kolaborasi antar matematika dan praktisi. Kami mengajak para mahasiswa tidak hanya semata-mata meneliti tentang matematika tapi lebih kepada apilkasinya," ujarnya.

