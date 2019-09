Si Seksi Xena Xenita Divonis Berzina, Pedangdut Hot Xena 'Ximplah Ximplah' Sebut Drama dan Karma

PENYANYI dangdut Xena Xenita terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan zina dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (18/9/2019).

Oleh hakim, Xena Xenita dijebloskan ke penjara selama tiga bulan.

Setelah sidang vonis tersebut, Xena Xenita curhat di akun media sosial Instagram @dik.xena.xenita.

Di akun Instagram @dik.xena.xenita, Xena mengunggah sejumlah foto yang nampaknya terkait dengan kasus yang sedang ia alami.

"YOU PLAY DRAMA YOU GET KARMA" tulis Xena Xenita, Rabu (18/9/2019).

Sebelumnya, 13 September 2019, Xena Xenita juga memposting pernyataannya terkait hukum.

"kadang orang orang menutupi kesalahannya dengan menyalahkan orang lain atau bahasa kasarnya adalah memutar balikkan fakta. berbicara hukum, bukannya membuat sebuah skenario itu sekarang hal yang mudah? saya pun merasakannya, jadi sekarang membuat yg benar menjadi salah dan yg salah jadi benar itu sangat mudah. bisa saja kamu di kalahkan di hukum negara, tapi hukum alam atau yg aku kenal dengan sebutan "karma" tidak akan pernah bisa di manipulasi. dia punya jalan paten sendiri.jadi apapun nanti yg terjadi biar terjadi, semoga aku punya kesempatan melihat karma menjalankan tugasnya" tulis Xena Xenita,

Pada Rabu (24/7/2019) Xena mengunggah foto saat dirinya bernyanyi.

Ia menuliskan keterangan foto berbahasa Jawa.