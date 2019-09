Nikita Willy Bareng Pacar ke Afrika | Anak-anak Himba Sedih Ditinggal Mantan Kekasih Diego Michiels

PESINETRON Nikita Willy membagikan momen liburannya di Namibia, Benua Afrika, belum lama ini.

Termasuk saat ia bercengkerama dengan penduduk asli di Otjikandero Himba Orphanage Village atau Himba Village, Namibia Utara.

Nikita tampak begitu menikmati liburannya bersama sang kekasih, Indra Priawan Djokosoetono.

Pada foto dan video yang diunggah oleh Nikita, Rabu (18/9/2019), tampak ia asyik bermain dengan anak-anak kecil di Himba Village.

Begitu pun dengan sang kekasih, yang turut berbagi keceriaan dengan anak-anak tersebut.

Nikita juga tak lupa menceritakan tentang momen kebersamaannya itu.

Ia mengaku tak bisa melupakan senyum anak-anak Himba.

Terlebih saat mereka seperti tak rela berpisah dengan Nikita sesaat sebelum pergi meninggalkan Himba Village.

Begini cerita yang dibagikan mantan pacar pesepakbola Diego Michiels tersebut:

I still remember those happy confident smiles and eyes of Himba babies..