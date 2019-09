Ariel Noah Mantan Luna Maya Video Call-an dengan Sosok Ini Saat Ultah, Netizen Sampai Kepo....

Ariel Noah Mantan Luna Maya Video Call-an dengan Sosok Ini Saat kejutan Ulangtahnya,

Nazril Irham atau yang dikenal sebagai Ariel Noah berulang tahun, Senin (16/9/2019) kemarin.

Adapun vokalis band Noah ini pun resmi berusia 38 tahun.

Hampir menginjak angka 40 tahun, Ariel mantan Pacar Luna Maya Sophia Latjuba ini pun tampak diberikan kejutan sederhana oleh sahabatnya.

Semalam, Ariel Noah terlihat mendapat kejutan berupa kue ulang tahun dari rekan dan sahabat.

Mendapat kejutan serta kue ulang tahun, wajah Ariel pun berubah semringah.

Ariel yang tadi tampak sedang duduk di lantai pun mendadak tersenyum kala diucapi ulang tahun oleh para rekannya.

Hal tersebut terlihat dalam rekaman Instagram Story Gita Roni di media sosialnya.

Dilansir TribunnewsBogor.com, Ariel kala itu sedang duduk di lantai seraya mengerjakan sesuatu.

Namun secara tiba-tiba, beberapa rekannya langsung masuk ke studio yang dipenuhi piala penghargaan itu dan mengejutkan Ariel.

Melihat hal tersebut, Ariel pun langsung tersenyum.

"Happy Birthday to you, happy birthday to you !" nyanyi rekan Ariel.

Video kejutan yang dibagikan kembali oleh akun fans Ariel itu pun lantas menuai perhatian Warganet.