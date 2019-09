Sedang Live, LIVE Streaming Vs Live Score Fiorentina Vs Juventus, Sarri Pasang Cristiano Ronaldo

Sedang Live, LIVE Streaming Vs Live Score Fiorentina Vs Juventus, Sarri Pasang Ronaldo & Higuain

Sedang Live, LIVE Streaming Vs Live Score Fiorentina Vs Juventus Liga Italia, Sarri Pasang Ronaldo & Higuain

LIGA ITALIA - Sedang berlangsung laga pembuka Serie A Liga Italia 2019/2020 Pekan 3 antara Fiorentina Vs Juventus.

Dalam laga ini, Cristiano Ronaldo dkk bermain di markas Fiorentina, di Stadion Artemio Franchi, Sabtu (14/09/2019) pukul 20:00 WIB.

Pelatih Juventus, Maurizio Sarri dalam laga ini memasang trisula , Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain dan Douglas Costa.

Baca: Hasil Liga Inggris - Gol Berkelas Mane, Bawa Liverpool Sementara Ungguli Newcastle United

Berikut Line Up Juventus menghadapi Fiorentina :

Saksikan laga ini melalui live streaming dan live score, yang linknya bisa di lihat di bagian akhir berita ini.

Setelah laga ini, pada hari yang sama pukul 23.00 WIB akan berlangsung laga yang tak kalah menarik, yakni antara Napoli Vs Sampdoria.

Baca: Jadwal Kualifikasi Piala Eropa 2020 Malam Ini Finlandia Vs Italia & Klasemen Kualifikasi Piala Eropa

Keesokannya, pada Minggu (15/09/2019) akan dilangsungkan sebanyak enam partai dan dibuka laga Inter Milan Vs Udinese, mulai pukul 01:45 WIB.

Kemudian, pada pukul 17:30 WIB, akan berlangsung pertandingan antara Genoa yang mendapat tamu klub Liga Champions, Atalanta.

Tiga partai lainnya akan berlangsung pukul 20:00 WIB, yakni Brescia Vs Bologna, Parma Vs Cagliari dan Spal Vs Lazio.

Baca: LIVE Streaming & Live Score - Liverpool Vs Newcastle United jadi Partai Pembuka Liga Inggris Pekan 5

Catatan Pertandingan Fiorentina Vs Juventus :