LIVE Streaming & Live Score - Liverpool Vs Newcastle United jadi Partai Pembuka Liga Inggris Pekan 5

LIGA INGGRIS - Pertandingan Liverpool vs Newcastle United akan menjadi laga pembuka Pekan ke-5 Liga Inggris Musim 2019-2020.

Laga ini akan berlangsung di markas Liverpool, di Stadion Anfield, Sabtu (14/09/2019) mulai pukul 18.30 WIB.

Matchday kelima atau pekan kelima sendiri akan bergulir selama dua hari, pada 14-15 September 2019.

Selanjutnya, pada pukul 21.00 WIB di hari yang sama sebanyak lima partai akan dipertandingkan usai Liverpool Vs Newcastle United.

Laga itu di antaranya Manchester United vs Leicester City, Brighton Albion vs Burnley FC, dan Sheffield United vs Southampton.

Dua laga lainnya, yakni antara Tottenham Hotspur vs Crystal Palace dan Wolverhampton melawan Chelsea.

Pada pukul 23.30 WIB di hari yang sama laga akan ditutup pertandingan antara Norwich City vs Manchester City.

Sehari berikutnya, pada Minggu (15/09/2019), dua laga tersisa akan kembali tersaji antara Bournemouth vs Everton, jam 20.00 WIB.

Sedangkan, pertandingan penutup akan dilangsungkan pada pukul 22.30 WIB antara Watford melawan Arsenal.

Jadwal Liga Inggris Pekan 5 Musim 2019/2020:

Sabtu, 14 September 2019

18.30 WIB - Liverpool vs Newcastle United