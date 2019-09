Choiriah Menjelajah Amerika Serikat Gratis untuk Wakili Pemuda Kalbar Ikuti Program YSEALI 2019

PONTIANAK- Choiriah Triliani (24 ) alumni Universitas Tanjungpura Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2014 Asal kabupaten Sintang telah berhasil menjelalah Negara Amerika Serikat (US) secara gratis mewakili pemuda Kalbar setelah terpilih dalam program beasiswa Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) 2019.

Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) merupakan program inisiatif dari pemerintah US melalui department of state dan 11 negara ASEAN.

"Jadi program YSEALI ini melakukan seleksi memilih anak-anak muda se Asia tenggara yang akan di tempatkan di berbagai universitas dengan 3 bidang tema pembelajaran yaitu Civic Engagement, Environment dan Social entrepreneurship & Economic development di beberapa negara bagian yang berbeda. Semua pemuda terpilih akan belajar selama 5 minggu di Amerika Serikat," ujarnya.

Ia mengatakan program ini diadakan setahun 2 kali yang terdiri dari program Fall dan Spring tiap tahunnya.

"Jadi mereka bakalan buka pendaftaran setahun 2 kali dan pembukaannya seleksinya tersebar di negara SouthEast Asia atau Asean. di setiap negara akan di seleksi oleh US embassy (kedutaan AS tiap negara) untuk memilih perwakilan negara. Kalau di Indonesia seleksinya langsung melalu US Embassy Jakarta dan Surabaya," ujarnya.

"Untuk pendaftrannya kita harus daftar di website resmi Embassy atau kedutaan, setelah melalui proses pemberkasan barulah dipilih kandidat yang sesuai dan dinyatakan lolos seleksi berkas, lalu lanjut sesi interview atau wawancara, barulah dipilih perwakilan yang lolos," jelasnya.

Di angkatannya kemarin yaitu program spring 2019 untuk tema social entrepreneurship and economy development hanya dirinya yang lolos dan berangkat untuk mewakili Kalbar.

"Se-Indonesia hanya ada 4 orang yang lolos di tema ini dan di tempatkan di University of Connecticut, Amerika Serikat," ucapnya.

Biasanya setiap negara memilih total 8 orang di setiap negara yang berbeda-beda. Tapi untuk Indonesia 1 universitas biasanya 4 orang perwakilan.