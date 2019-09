Ekspor Kalbar Didominasi Negara Asia

PONTIANAK - Tujuan ekspor Kalbar pada Juli 2019 didominasi negara Asia. Tiongkok, Malaysia, dan India menjadi negara tujuan ekspor terbesar Kalbar pada Juli 2019.

Nilai ekspor Kalbar pada Juli 2019 mengalami kenaikan 6,92 persen dibandingkan bulan sebelumnya, Juni 2019. Dari US$88,63 juta menjadi US$94,76 juta.

Komoditi unggulan ekspor Kalbar adalah Bijih, Kerak, dan Abu Logam (HS26) berkontribusi 45,10, Bahan Kimia Anorganik (HS38) berkontribusi 19,87 persen, serta Karet dan Barang dari Karet (HS40) berkontribusi 12,15 persen.

Nilai ekspor yang dicapai dari negara tujuan ekspor terbesar Kalbar pada Juli 2019 adalah Tiongkok US$ 44,62 juta, Malaysia US$ 19,18 juta, dan India sebesar US$ 14,39 juta. Hasil dari ekspor berkontribusi sebesar US$ 78,19 juta atau 82,52 persen.

Ekspor Kalbar pada Juli 2019 ke negara Asia berkontribusi 94,36 persen, sedangkan kontribusi nilai ekspor ke negara tujuan utama lainnya (Argentina, Hungaria, dan Amerika Serikat) sebesar 3,83 persen serta 1,80 persen ke negara tujuan lainnya.

