Jadwal Liga 2, Live Streaming & Live Score - Persibat Vs Persita, PSCS Vs Babel U, PSGC Vs Sriwijaya FC

LIGA 2 - Pertandingan Liga 2 2019 Pekan 14 menyisakan empat laga untuk Wilayah Barat yang akan dipertandingkan selama dua hari, 3-4 September 2019.

Sebanyak tiga pertandingan akan tersaji pada Selasa (03/09/2019) pada waktu yang rencananya bersamaan, yakni pukul 15.30 WIB.

Adapun ketiga laga tersebut, Persibat Batang vs Persita Tangerang, PSCS Cilacap vs BaBel United

dan PSPS Riau vs Blitar United.

Sedangkan, satu pertandingan lainnya, yakni laga antara pemimpin Klasemen Sementara Wilayah Barat, Sriwijaya FC.

Laskar Wong Kito nantinya akan bertandang ke markas PSGC Ciamis, di Stadion Galuh, Ciamis, Jawa Barat, pada Rabu (04/09/2019) pukul 15:30 WIB.

Menghadapi laga kandang perdana putaran kedua Liga 2 Wilayah Barat, PSGC Ciamis pun menjanjikan permainan yang agresif dan menyerang.

Saat menjamu tim yang bercokol di puncak klasemen sementara Liga 2 wilayah Barat tersebut, pelatih PSGC Ciamis Ciamis, Andri Wijaya, akan memaksimalkan pemain depan.

“Untuk tetap bertahan di Liga 2, tidak ada pilihan bagi PSGC Ciamis saat menjamu Sriwijaya Rabu (4/9/2019) sore. Harus raih poin penuh,” ujar Andri Wijaya, kepada Tribun Jabar di sela kegiatan road show 'PSGC Ciamis Go To School', Senin (2/9/2019) siang.

Sebelumnya, PSGC Ciamis menderita kekalahan di dua laga awal putaran kedua Liga 2, yaitu kalah 0-1 dari Persita Tangerang dan keok 1-2 dari Blitar Bandung United.