Jadwal Lengkap Fase Grup Liga Champions 2019/2020, Real Madrid Langsung Bersua PSG, Atl Vs Juventus

LIGA CHAMPIONS - Federasi Sepakbola Eropa atau UEFA telah melakukan drawing atau pengundian fase Grup Liga Champions 2019-2020, di Monaco, Kamis (29/8/2019) malam WIB lalu.

Kini, UEFA juga telah merilis jadwal fase grup Liga Champions 2019/2020.

Babak pertama akan mulai dipertandingkan pada Selasa-Kamis, 17-18 September 2019 waktu Indonesia.

Partai pembuka akan menyajikan dua pertandingan yakni Inter Milan vs Slavia Praha dan Lyon vs Zenit Petersburg.

Kedua laga akan digelar pada waktu bersamaan, pada Selasa (17/09/2019) pukul 23.55 WIB.

Pada babak pertama ini, sejumlah laga big match bakal tersaji, seperti Chelsea vs Valencia, Dortmund vs Barcelona dan Napoli vs Liverpool, pada Rabu (18/09/2019) pukul 02:00 WIB.

Sedangkan, pada Kamis (19/09/2019) pukul 02:00 WIB, ada laga Atletico Madrid vs Juventus dan Paris SG vs Real Madrid.

Berikut Jadwal Lengkap Fase Grup Liga Champions Musim 2019/2020:

Babak Pertama, 17-19 September 2019