Yoo Jae Suk Lagi-lagi Puncaki Deretan Bintang Variety Show Korea dengan Reputasi Brand Terbaik

Institut Penelitian Bisnis Korea telah menerbitkan peringkat reputasi brand bulan ini untuk berbagai bintang.

Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 50 penghibur populer, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 2 Agustus hingga 1 September.

Yoo Jae Suk berada di puncak daftar untuk bulan ketiga berturut-turut, dengan indeks reputasi mereknya naik 15,33 persen sejak bulan lalu dengan total skor 2.448.906.

Dilansir dari Soompi, frase peringkat tinggi dalam analisis kata kunci bintang itu termasuk variety show barunya "How Do You Play?", "Lee Hyori," dan "Park Myung Soo," sementara istilah-istilah terkait dengan peringkat tertinggi termasuk "lucu," "seperti," dan "sederhana."

Analisis positif-negatif Yoo Jae Suk juga mengungkapkan skor 82,59 persen reaksi positif.

Lee Hyori juga mempertahankan posisinya di urutan ke-2 dalam peringkat bulan ini, menikmati peningkatan skor 31,15 persen untuk total indeks reputasi merek 2.419.053 untuk bulan September.

Lee Hyori (news.zing.vn)

Park Na Rae naik ke No. 3 dengan indeks reputasi merek 2.023.767 untuk bulan ini, menandai peningkatan skor 41,80 persen sejak Agustus.

Kim Heechul Super Junior , yang bergabung dengan SBS "My Ugly Duckling" sebagai anggota reguler minggu lalu, melonjak ke No. 4 dalam daftar setelah melihat peningkatan 95,92 persen dalam skornya sejak bulan lalu.

Bintang ini mencetak total indeks reputasi merek 1.804.788 untuk September.