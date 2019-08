Menang Kategori K-Pop Kontroversial, BTS Tak Hadiri Penghargaan Perdananya di MTV VMA 2019

BTS salah satu boyband paling terkenal di dunia akhirnya memenangkan penghargaan perdana MTV Video Music Award Tahun 2019 ( MTV VMA 2019 ) untuk grup K-pop Terbaik untuk lagu mereka "Boy With Luv."

Ajang penghargaan MTV Video Music Awards atau MTV VMA 2019 berlangsung di Prudential Center, New Jersey, Amerika Senin 26 Agustus pukul 8 malam ET / PT atau Selasa (27/8/2019) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Namun demikian BTS tidak menghadiri acara untuk menerima mereka Trofi Moon Man.

Sementara kategori baru tampaknya menjadi popularitas musik Korea di budaya pop AS, namun demikian penggemar mengkritisi bahwa kategori tersebut mencurigakan.

Penggemar K-pop tidak senang dan menuduh upacara penghargaan sebagai rasis dan xenophobia.

Dilansir dari laman Variety, tak satu pun dari nominasi Korea- bahkan BTS yang dinominasikan untuk penghargaan umum seperti Video of the Year dan Artist of the Year.

Baca: Hebohkan Fans, Aksi Jungkook BTS di Twitter Kembali Pecahkan Rekor, Sederet Obama & Ariana Grande!

Baca: 10 Penggalan Lirik Lagu BTS yang Paling Romantis, Cocok Dikutip Untuk Nyatakan Perasaan Cinta

Baca: BTS Artis Korea Pertama Menangkan MTV Hottest Summer Superstar 2019, BLACKPINK Ungguli Ariana Grande

BTS (V Live)

BTS dinominasikan untuk Kolaborasi Terbaik atau “Best Collaboration" untuk kolaborasinya bersama Halsey, Arah Seni Terbaik "Best Art Direction” dan Koreografi Terbaik dan “Best Choreography”.

Tidak sulit untuk melihat mengapa langkah itu menimbulkan kontroversi.

Lagipula, prestasi BTS telah menyamai atau melampaui banyak nominasi Amerika, Kanada, dan Australia, yang tidak diasingkan ke kategori berbasis kebangsaan.