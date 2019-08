VIDEO: LIVE tvOne Liga 2 | PSMS Vs Persibat, Sriwijaya FC Vs Cilegon, hingga Persiraja Vs PSPS Riau

LIGA 2 - Serunya pertandingan Liga 2 Indonesia bakal mengisi waktu luang Anda hari ini, Rabu (28/8/2019) dari sore hingga malam WIB.

Ada enam pertandingan yang dihelat hari ini masing-masing empat di Wilayah Barat dan dua laga di Wilayah Timur.

Jika tidak ada perubahan, lima pertandingan dihelat dalam waktu hampir bersamaan yakni pukul 15.30 WIB.

Kemudian Persiraja Banda Aceh menjamu PSPS Riau menutup laga Liga 2 hari ini, kick off pukul 20.30 WIB.

Pertandingan Liga 2 Indonesia disiarkan langsung tvOne sebagai pemegang hak siar.

Link live streaming tvOne bisa Anda dapatkan di artikel ini.

Jadwal Liga 2, Rabu (28/8/2019):

* 15:00 WIB: Martapura FC Vs Persik Kediri

* 15:30: BaBel United Vs Perserang Serang