UPDATE Klasemen Liga 2 | Hasil Liga 2 | Jadwal Liga 2 Rabu (28/8)! PSMS dan Sriwijaya FC Beda Tipis

LIGA 2 - Berikut klasemen terbaru Liga 2 Indonesia seusai dua pertandingan pekan ke-12 di Wilayah Timur, Selasa (27/8/2019) petang WIB.

Ketahui juga jadwal pertandingan hari ini, Rabu (28/8/2019) mulai petang hingga malam WIB.

Ada enam pertandingan yang dihelat sepanjang hari ini.

Dua laga di Wilayah Timur dan empat laga di Wilayah Barat.

Satu laga di Wilayah Timur Persewar Waropen Vs Madura FC, sebenarnya dijadwalkan tanding hari ini. Namun pertandingan ini ditunda.

Menilik jadwal tanding, Rabu (28/8/2019), setidaknya ada tiga sampai tiga laga big match.

Sebut saja Martapura FC Vs Persik Kediri, PSMS Medan Vs Persibat Batang dan Sriwijaya FC Vs Cilegon United.

Martapura FC dan Persik Kediri sama-sama memburu kemenangan untuk mengejar PSIM dan Persis Solo di papan atas.

Kemudian PSMS Medan berambisi menang dalam laga kandang kali ini, mengingat dua laga sebelumnya PSMS hanya mampu memetik satu poin.