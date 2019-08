Bea Cukai Gelar Kalbar Workshop Kehumasan Dalam Penulisan Berita

PONTIANAK - Kantor wilayah Diroktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) Kalbagbar gelar Workshop Kehumasan demi meningkatkan kemampuan humas DJBC Kalbagbar dalam bidang jurnalistik.

Acara digelar di Aula Kanwil DJBC Kalbagbar, pada Rabu (28/8/2019).

Pada workshop kali ini, DJBC menghadirkan narasumber dari Tribun Pontianak, yakni Manager Produksi, Stefanus Akim, untuk menyampaikan materi penulisan berita.

Ia menyampaikan tentang struktur berita, unsur berita, dan teknik penulisan berita.

Baca: Hadiri Pelantikan Pengurus KONI Sintang, Bupati Jarot Ingatkan Prestasi Tidak Diraih Instan

Baca: Waspada! Angin Kencang Disertai Kilat dan Guntur Sedang Melanda Kabupaten Mempawah

Baca: Waspada! Angin Kencang Disertai Kilat dan Guntur Sedang Melanda Kabupaten Mempawah

Menurutnya, menulis berita merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan fakta dan komponen pertama untuk membuat sebuah berita adalah fakta dan unsur 5W+1H (what, when, why, who, where, dan how).

Ia juga menyampaikan kepada para humas DJBC untuk mewaspadai wartawan gadungan yang berasal dari koran-koran yang tidak jelas asal usulnya. (Rizki Fadriani)

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update