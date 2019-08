KRONOLOGI Penyelundupan Sabu 26 Kg di Pontianak, Pengakuan Tersangka, Video Viral & Hotel Berbintang 

KRONOLOGI Penyelundupan Sabu 26 Kg di Pontianak, Video Pengangkapan Viral hingga Hotel Berbintang

PONTIANAK - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) berhasil mengamankan 26 kilogram narkoba jenis sabu dari 3 tersangka dengan lokasi yang berbeda pada Jumat (23/8/2019).

Polsek Pontianak Barat jajaran Polresta Pontianak berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba ‎jenis sabu sebanyak 19 bungkus pada Jumat (23/8/2019)‎ di Jalan Pelabuhan Rakyat kel Sui Beliung Kec Pontianak Barat

‎19 bungkus narkotika jenis sabu tersebut di amankan anggota Unit Reskrim Polsek Pontianak Barat dari AS (23) Warga Alamat Jalan Ks. Tubun Gg. Dua damai Kec Banjar Selatan Banjarmasin Kalsel yang merupakan pesanan dari seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Cipinang Jakarta timur berinisial AK.

AK melakukan komunikasi dengan pelaku AS menggunakan pesan singkat dari aplikasi Instagram yang menawarkan AS yang saat itu berada di Banjarmasin untuk menjadi kurir narkoba.

Kemudian AS di kenalkan dengan KF yang merupakan rekan AK, kemudian AS di minta KF ke Pontianak mengambil Narkotika jenis Sabu dengan imbalan sebesar Rp 100 juta, dan kemudian AS mendapatkan transfer uang sebesar Rp. 5 JT untuk biaya transportasi ke Pontianak menggunakan pesawat terbang.

Setiba di Pontianak dan sempat menginap di hotel berbintang yang berada di jalan Jend Urip, AS bertemu dengan seseorang yang tak di kenalnya di hotel yang berada di Jalan Diponegoro atas perintah KF melalui pesan singkat BBM.

Di hotel tersebut, AS di berikan 19 bungkus yang diduga kuat berisikan narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik hijau dan di bawanya menggunakan tas ransel

Selanjutnya ia mendapatkan perintah lagi dari KF ‎untuk mencari kapal laut yang bertujuan ke Makasar, tapi sebelum di ringkus saat akan berangkat ia sempat menginap satu hari di rumah saudranya di jalan Ujung Pandang.

AS di ringkus sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Pelabuhan Rakyat Nipah Kuning, saat akan berangkat menuju Makasar menggunakan kapal Ekspedisi yang di jadwalkan Pada Jumat (23/8/2019) sekitar pukul 13.00 wib.