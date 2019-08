Pererat Silaturahmi, PT Jasindo Kunjungi Tribun Pontianak

PONTIANAK - PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) bersilaturahmi ke kantor Tribun Pontianak yang berada di Jalan sungai raya dalam nomor 24 A Pontianak, Kamis (22/8/2019).

Kedatangan managemen PT Jasindo ini pun disambut hangat oleh oleh Pemimpin Perusahaan Tribun Pontianak Julia Lorrains, Pemimpin Redaksi Ahmad Suroso, Manager Iklan dan Event Norsamsi dan Manager Korlap Redaksi Tribun Pontianak Iin Solihin.

Asuransi Jasindo merupakan perusahaan asuransi yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang menerima pertanggungan asuransi baik langsung maupun tidak langsung.

Dan saat ini sudah memiliki 46 kantor cabang di seluruh Indonesia.

“Hari ini kami memang menjadawalkan untuk berkunjung, ingin mengetahui gimana sih profil Tribun Pontianak sekaligus kita ingin bersilaturahmi agar kita lebih dekat, agar komunikasi kedepnnya lancar. Siapa tau ada kegiatan yang bisa kita sinergikan antara Tribun Pontianak dengan Jadindo,” ujar Head Of Humas And Marketing Communications PT Jasindo, Sofia Ratna.

Shofia menjelaskan PT Jasindo memiliki beberapa produk diantaranya Asuransi kendaraan bermotor, jaminan proteksi kesehatan keluarga, jaminan proteksi perjalanan, jaminan perlindungan rumah, jaminan minyak gas, jaminan nelayan dan lain-lain guna mendukung program pemerintah.

“Kita juga sekarang menyasar anak-anak milenial karena memang potensinya sangat besar, terutama jaminan travel. Makanya kita sudah mulai aktif di media. Sesuai dengan trend, Anak milenial sekarang ini kan your life in one hand. Nah makanya kita mebcoba bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut,” ungkap Shofi.

Selain itu ia mengatakan PT Jasindo selalu berusaha mengenal customer lebih dekat agar mengetahui apa yang mereka butuhkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Tribun Pontianak, Ahmad Suroso juga menjelaskan Tribun Pontianak yang sudah 11 tahun berkiprah ditengah-tengah masyarakat Kalbar.

Tribun Pontianak menurutnya selalu berinovasi mengikuti zaman sehingga bisa menjadi portal berita nomor 1 di Kalimantan Barat.