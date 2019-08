Lestarikan Lagu Anak, Dinsosp3akab Sanggau Gelar Festival Lagu Anak

SANGGAU - Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2019 dan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI di Kabupaten Sanggau, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsosp3akb) Kabupaten Sanggau melaksanakan festival lagu anak, Perlombaan dipusatkan di Gedung Balai Betomu Sanggau, Rabu (21/8/2019) malam.

Kegiatan digelar dalam rangka melestarikan kembali lagu anak.

Terdengar suara merdu dari masing-masing peserta menyelimuti ruangan gedung Balai Betomu Sanggau, yang mana banyak disaksikan dan didengar oleh para penonton (masyarakat).

Adapun pada festival lagu anak, dalam memperingati HAN 2019 dan Harganas XXVI diikuti sebanyak 52 peserta, yang mana terbagi dalam dua kategori yakni untuk usia 7 tahun hingga 12 tahun sebanyak 23 peserta dan untuk usia 13 tahun hingga 17 tahun sebanyak 29 peserta.

Lagu wajib yang dibawa para peserta yaitu berjudul "Tanah Air Ku" dan pada lagu kedua merupakan lagu pilihan dari masing-masing peserta, diantaranya, pertama, Aku Sayang Mama Papa (ciptaan Cristy Flowrenchya Agatha Saragi Napitu).

Kedua, Nasehat Guru dan Orang Tua (ciptaan Tanco), ketiga, Untuk Bangsa (ciptaan Haniah Maulidya Kharis), keempat, Indonesia Tetap Jaya (ciptaan Zainudin AG).

Lalu kelima, Ku Sayang Papa dan Mama (ciptaan Josephine Paula Gracia Candra), keenam, Lets Say No To Drug (ciptaan Kanisius Bheni, S.ST), ketujuh, Terimakasih Guru (ciptaan Arifin Mos), kedelapan, Yuk Ke Perpustakaan (ciptaan Yovita Febriani), kesembilan, Jangan Membuli (ciptaan Yovita Febriani) dan Kembali Ke Sekolah (ciptaan Zainudin AG).

Adapun nama-nama pemenang festival lagu anak dalam memperingati HAN 2019 dan Harganas XXVI, Untuk kategori usia 7 tahun hingga 12 tahun.

Yaitu juara pertama, Rebecca Simarmata, juara kedua, Jessika Dormauli Silalahi, juara ketiga, Monica Greesela Febieta, juara harapan 1, Selviana Sovianti, juara harapan kedua, Stefani Christi dan juara harapan ketiga, Nilam Suta Darmawan.

Untuk kategori usia 13 hingga 17 tahun yaitu, juara pertama, Exsalt Auelmost, juara kedua, Yunike Kurnia Sari, juara ketiga, Rizki Dermawansyah, juara harapan 1, Christine Firsta Gracia, juara harapan kedua, Stefen Dery dan juara harapan ketiga, Arnold Julio.

Nama-nama juri pada festival lagu anak pada peringatan HAN 2019 dan Harganas XXVI, diantaranya Valentinus Sudarto, Windy Lestari dan M Julian Sujadmiko.