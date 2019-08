Lirik Lagu Location Unknown by HONNE! Gading Marten Unggah Video Gempi Nyanyikan Penggalan Lagu Ini

DI twitter sempat ramai dan menjadi trending tagar #garagaragempi.

Rupanya tagar #garagaragempi tersebut berawal dari unggahan ayah Gempi, Gading Marten di akun instagram-nya.

Gempi sedang menyanyikan penggalan lagu yang berjudul Gading Marten mengunggah video saatsedang menyanyikan penggalan lagu yang berjudul Location Unknown milik duo HONNE pada Senin (19/8/2019).

Lagu Location Unknown ini lalu segera ramai diperbincangkan netizen di twitter dan menjadi trending.

Lagu Location Unknown viral gara-gara Gempi (tangkap layar twitter.com)

Ingin mendengarkan lagu Location Unknown - HONNE yang juga dinyanyikan oleh Gempi ini?

Simak lirik lagu Location Unknown - HONNE beserta link download MP3-nya berikut ini.

Lirik lagu Location Unknown - HONNE

Travelling places I ain't seen you in ages

But I hope you come back to me

My mind's running wild with you faraway

I still think of you a hundred times a day

I still think of you too if only you knew

When I'm feeling a bit down and I wanna pull through

I look over your photograph

And I think how much I miss you, I miss you

I wish I knew where I was 'cause I don't have a clue

I just need to work out some way of getting me to you

'Cause I will never find a love like ours out here

In a million years, a million years