Reaksi Menteri Susi saat Putrinya Nadine Kaiser Dikaitkan Gading Marten Eks Suami Gisella Anastasia

GOSIPI - Nadine Kaiser, putri Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti kini sedang hangat diperbincangkan.

Nadine Kaiser dikait-kaitkan dengan duda keren Gading Marten.

Bagaimana tanggapan Menteri Susi Pudjiastuti tentang peluang sang putri dekat dengan Gading Marten?



Mantan suami Gisella Anastasia, Gading Marten terus dicerca gosip dekat dengan beberapa wanita.

Kabar paling jadi sorotan saat Gading justru mendapat dukungan dari netizen saat digosipkan dekat dengan anak Menteri Susi Pudjiastuti, Nadine Kaiser.

Isu tersebut semakin nyaring terdengar setelah Gading mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nadine melalui unggahan foto di akun Instagram-nya.

Foto itu pun dibanjiri komentar dan dukungan dari netizen.

Menanggapi ucapan ulang tahun dari Gading, Nadine Kaiser pun berkomentar.

"Thank you for your great company," tulisnya melalui akunnya @nadiepascale.