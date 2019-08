BLACKPINK Dirumorkan Garap Musik Baru Bersama Produser Ariane Grande, Gandeng Pengusaha Malaysia?

BLACKPINK dirumorkan tengah menggarap musik baru dengan produser Tommy Brown, yang merupakan produser yang selama ini juga bekerja untuk Ariana Grande, Meghan Trainor, dan sejumlah seleb dunia lainnya.

Rumor BLACKPINK yang dikabarkan telah bekerja untuk comeback mereka semakin mencuat.

Pasalnya, seorang pengusaha kenamaan asal Malaysia, Tony Fernandez yang juga seorang teman dari Produser Tommy Brown, mengunggah foto keakrabannya bersama produserTommy Brown.

Tak sekadar foto, ia juga memberikan keterangan yang cukup menguatkan rumor BLACKPINK tersebut.

Disamping ia juga memuji sang produser tersebut.

"Teman saya @tbhits di Malaysia setelah bekerja dengan @blackpinkofficial. Mengenal adegan musik ASEAN. Bakat yang luar biasa. Tapi yang saya sukai dari dia adalah kerendahan hatinya. Jiwa yang baik. Semoga itu berlanjut dan mari kita buat musik yang bagus bersama. "tulisnya

Dilansir dari Kstarlive, Produser Tommy Brown adalah produser dan penulis lagu rekaman Amerika.

Dia telah mencetak beberapa album chart-topping saat bekerja dengan Ariana Grande pada debut album # 1-nya Yours Truly, dan album # 1 keduanya My Everything, terakhir, album studio ketiga Grande, Dangerous Woman charting # 2 di Billboard 200.

Brown juga memiliki mengumpulkan kredit produksi untuk tiga lagu di album kedua artis pemenang penghargaan Megmy Trainor, Grammy, Thank You.