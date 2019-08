TRIBUNWIKI: Top 10 Volare Musik Barat Pekan Ini, Wasting Time by Talkboy, Siapa Lagi Ya

Top 10 Volare Musik Barat Pekan Ini, Wasting Time by Talkboy, Siapa Lagi Ya

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

1 Wasting Time - Talkboy

2 Religion - Shura (u can lay your hands on me)

3 My strange addiction - Billie Eilish

4 Let You Know - Flume (feat. London Grammar)

5 Kids In The Dark - Bat For Lashes

6 Hey, Ma - Bon Iver

7 Say Something - Jordan Rakei

8 The Way I Feel - Keane

9 Home To You - Cate Le Bon

10 Castles - Friya Ridings