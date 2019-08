UPDATE Jadwal Liga 2 2019 5-8 Agustus 2019, LIVE Streaming TVOne Cilegon Vs Persibat Selasa (6/8)

Liga 2 - Laga pekan ke-9 laga Liga 2 2019 telah diselenggarakan pada Kamis (01/08/2019) hingga Sabtu (04/07/2019).

Total 11 pertandingan Wilayah Barat dan Timur tersaji dan 22 klub berhadapan di stadion-stadion berbeda.

6 laga berakhir imbang, diantaranya PSMS Medan Vs Srwijaya FC (1-1), Madura FC Vs Persik Kediri (1-1), PSPS Riau Vs PSCS Cilacap (0-0) dan Persita Vs Cilegon United (1-1).

Lalu, PSBS Biak Vs Mitra Kukar (0-0) dan Martapura FC Vs Persiba Balikpapan (1-1).

5 tim memperoleh hasil maksimal yakni Perserang Serang yang memberondong tiga gol tanpa balas saat melawat ke markas Blitar United atau Persib B.

Di laga lain, secara mengejutkan pemuncak klasemen sementara Liga 2 2019 Wilayah Barat Persiraja Banda Aceh harus takluk dari Babel United dengan skor 1-0.

Persibat Batang meraih tiga poin penuh saat melawat ke kandang PSGC Ciamis dengan skor 1-2.

Baca: SEDANG LIVE, Liga 2 Persib B Vs Sriwijaya, Laskar Wong Kito Unggul 0-1, Cek Hasil LIVE SCORE

Baca: Klasemen Liga 2 Timur - Barat Setelah Pekan 9, 12 Tim Berbagi Poin ! Persiraja dan Persik Teratas

Pada laga big match wilayah Timur, Persis Solo menang atas Persewar Waropen 1-0.

Hasil positif juga didapatkan oleh PSIM Yogyakarta saat bertandang ke Sulut United.

Laskar Mataram - julukan PSIM Yogyakarta menang dengan skor 1-2.

Sama seperti pekan ke-9, 11 laga akan tersaji pada lanjutan Liga 2 2019 pekan ke 10 mulai dari Senin (05/08/2019) hingga Kamis (08/08/2019).