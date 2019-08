SEDANG LIVE, Liga 2 Persib B Vs Sriwijaya, Laskar Wong Kito Unggul 0-1, Cek Hasil LIVE SCORE

SEDANG LIVE, Persib B Vs Sriwijaya FC, Laskar Wong Kito Unggul Sementara 0-1, Cek Hasil LIVE SCORE

Jadwal Liga 2 2019 Pekan 10 LIVE TVOne ! Cek Sriwijaya, PSMS, Persik, Persita, Persis & Persiraja

Liga 2 - Blitar United atau Persib Bandung B melawan Sriwijaya FC yang dijadwalkan Rabu (7/08/2019) dimajukan Senin (05/08/2019) pukul 15.30 WIB.

Saat ini pertandingan sedang berlangsung, dengan tim Laskar Wong Kito, julukan Sriwijaya FC unggul sementara 0-1.

Cek hasil pertandingan di live score di link yang tersedia di bagian bawah artikel ini.

Seluruh laga pekan ke-9 laga Liga 2 2019 telah diselenggarakan pada Kamis (01/08/2019) hingga Sabtu (04/07/2019).

Total 11 pertandingan Wilayah Barat dan Timur tersaji dan 22 klub berhadapan di stadion-stadion berbeda.

Dari 11 laga itu, 6 diantaranya harus berakhir dengan skor sama kuat alias imbang.

12 tim harus rela berbagi poin atas raihan hasil seri tersebut.

6 laga dengan hasil akhir imbang itu diantaranya PSMS Medan Vs Srwijaya FC (1-1), Madura FC Vs PErsik Kediri (1-1), PSPS Riau Vs PSCS Cilacap (0-0) dan Persita Vs Cilegon United (1-1).