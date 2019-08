Kadis Agus Priyatno Angkat Bicara Soal Kecelakaan Maut Mobil Dinas Pemkot Singkawang

SINGKAWANG - Mobil Dinas Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang KB 1560 CE dengan mobil Daihatsu Gran Max KB 1466 YL

mengalami kecelakaan di Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Senin (5/8/2019).

Empat warga Kota Singkawang menjadi korban kecelakaan di antaranya Roby Sanjaya (supir), Eka (penumpang), Mardiana Maya Satrini (penumpang) dan Yanti (penumpang).

Satu di antaranya Sri Adha Yanti merupakan ASN Pemkot Singkawang yang menjabat Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.

Akibat kecelakaan itu, mobil dinas milik Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kota Singkawang, Agus Priyatno yang dikendarai rusak berat.

Baca: Wali Kota Tjhai Chui Mie Doakan Korban Kecelakaan Maut Mobil Dinas Pemkot Singkawang

Baca: Lima Korban Kecelakaan Maut Mobil Dinas Pemkot Singkawang Dapat Perawatan di RSUD dr Abdul Aziz

"Ya mobil Perkimta yang dipakai istriku untuk kegiatan PKK di Sambas, saya belum ketemu istri masih on the way (otw) ke Singkawang pulang dari Yogya," kata Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kota Singkawang, Agus Priyatno saat dikonfirmasi.

Penggunaan mobil dinas diakui Agus telah seizin dan sepengetahuan dirinya. Istrinya menggunakan mobil tersebut untuk kegiatan pemerintahan.

Informasi kecelakaan diperoleh dari orang kantor tempat Ia berdinas. Saat kecelakaan Ia masih berada di pesawat menuju Pontianak sehingga tidak bisa menjawab.

Baca: Kondisi Korban Selamat Kecelakaan Maut Mobil Dinas Pemkot Singkawang, Ada yang Patah Rusuk dan Kaki

Baca: Kronologi Kecelakaan Maut Mobil Dinas Perkimta Kota Singkawang di Selakau Versi Kadis Agus Priyatno

Dilihat dari riwayat panggilan, Ia ditelpon antara pukul 14.00 hingga 15.00 wib. Namun belum tahu pasti kapan kecelakaan terjadi.

Ia mengaku masih belum mengetahui persis mengenai situasi kecelakaan yang terjadi dan siapa saja yang berada di mobil dinas selain istrinya.

"Belum tahu, ini lagi di jalan, di Mempawah menuju Kota Singkawang," tuturnya