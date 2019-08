UPDATE Klasemen Liga 2 Jelang LIVE PSPS Riau Vs PSCS, Persita Vs Cilegon United & PSGC Vs Persibat

UPDATE Klasemen Liga 2 Jelang LIVE PSPS Riau Vs PSCS, Persita Vs Cilegon United & PSGC Ciamis Vs Persibat Batang

LIGA 2 - Kemenangan meyakinkan Perserang Serang kala bertandang ke markas Blitar United mengubah klasemen sementara Liga 2 wilayah barat.

Melalui kemenangan tiga gol tanpa balas tersebut, Perserang masuk ke empat besar klasemen dengan poin 16, tertinggal dua poin atas pemuncak klasemen sementara Persiraja Banda Aceh.

Klasemen wilayah timur dan barat berpotensi bakal berubah sore nanti.

Ada lima pertandinngan yang dihelat yakni empat di wilayah barat dan satu di timur.

Di wilayah barat, PSPS Riau menjamu PSCS Cilacap, Persita Tangerang kontra Cilegon United, PSGC Ciamis ditantang Persibat Batang.

Kemudian BaBel United kedatangan tamu dari Sumatera, Persiraja Banda Aceh.

Dari wilayah timur ada big match Madura FC kontra pemuncak klasemen sementara Persik Kediri.

Pertandingan Liga 2 2019 disiarkan langsung tvOne sebagai pemegang hak siar.

Pertandingan Liga 2 2019 disiarkan langsung tvOne sebagai pemegang hak siar.