VIDEO: Liga 2 LIVE Persita Vs Cilegon Utd, Madura FC Vs Persik & BaBel Utd Vs Persiraja! Jam 15.30

VIDEO: Liga 2 LIVE Persita Vs Cilegon Utd, Madura FC Vs Persik & BaBel Utd Vs Persiraja! LIVE tvOne

LIGA 2 - Lanjutan Liga 2 Indonesia 2019 wilayah timur dan barat menjalani laga pekan ke-9, Jumat (02/8/2019) petang WIB.

Ada lima pertandingan yang dihelat bersamaan yakni mulai pukul 15.30 WIB, soren nanti.

Di wilayah barat, PSPS Riau menjamu PSCS Cilacap, Persita Tangerang kontra Cilegon United, PSGC Ciamis ditantang Persibat Batang.

Kemudian BaBel United kedatangan tamu dari Sumatera, Persiraja Banda Aceh.

Dari wilayah timur ada big match Madura FC kontra pemuncak klasemen sementara Persik Kediri.

Pertandingan Liga 2 2019 disiarkan langsung tvOne sebagai pemegang hak siar.

Anda bisa menyaksikan live Liga 2 secara live streaming via link di akhir artikel ini.

Jika tidak tayang langsung, Anda juga bisa mengetahui skor.