Mau Beasiswa Kuliah S2 dan S3 di Flinders University Australian, Ini Syaratnya

PONTIANAK - Flinders University dalam skema Australian Government Research Training Program (AGRTP) Scholarships menawarkan beasiswa S2 dan S3.

Beasiswa AGRTP ini akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi beasiswa S2 atau S3 pada progam studi yang ada di Flinders University, Australia.

Seperti tahun sebelumnya, kali ini beasiswa juga akan di berikan pada 10 kandidat terpilih yang memiliki bakat istimewa dalam melakukan penelitian.



Berdasarkan informaai yang ditulis oleh Top Karir Pemberian beasiswa berlangsung selama dua tahun untuk program S2 riset dan tiga tahun untuk program S3 riset.

Beasiswa yang diberikan di antaranya meliputi biaya pendidikan dan tunjangan hidup. Biaya kuliah di Flinders University sepenuhnya akan ditanggung oleh AGRTP.

Kemudian juga disediakan tunjangan hidup sebesar $27.596 (± Rp 273 juta) per tahun bebas pajak dan juga asuransi kesehatan.

Penerima beasiswa nantinya juga akan diberikan tunjangan pembentukan hingga $1.485 saat pertama kali tiba di Flinders untuk membantu biaya relokasi dan tiket pesawat.

1. Persyaratan:

-Pelamar harus memenuhi persyaratan masuk akademik univeristas untuk gelar Masters by research atau Doctorate by research

-Pelamar wajib telah menyelesaikan gelar yang setara dengan First Class Hons Australia (Gelar S1)

-Pelamar harus memenuhi level kemampuan bahasa Inggris yang ditetapkan Flinders University bagi mahasiswa internasional saat mendaftar.

-Pelamar belum memiliki kualifikasi gelar penelitian yang setara. Pendaftaran hanya terbuka bagi mahasiswa yang mengambil gelar riset di Australia untuk pertamakalinya.

-Pelamar bukan warganegara Australia, status penduduk tetap Australia atau warganegara New Zealand.

2. Dokumen aplikasi:

-Transkrip akademik untuk semua jenjang universitas yang diikuti dan diselesaikan

-Hasil tes bahasa Inggris (TOEFL/IELTS)

-Terjemahan dalam bahasa Inggris (jika perlu)

-Publikasi (hingga lima dapat disediakan) masing-masing dengan lembar penutup yang lengkap

-Garis Besar Proyek Penelitian, panjangnya sekitar 500 kata, yang merinci masalah, hipotesis atau pertanyaan yang akan Anda periksa, dan metodologi atau pendekatan yang akan Anda gunakan, dan antisipasi sumber daya yang diperlukan untuk proyek penelitian agar menjadi layak

-Keterangan singkat pengalaman penelitian Anda

-Bukti email persetujuan supervisor Anda untuk mengawasi

2. Pendaftaran:

- Siapkan dokumen aplikasi yang diperlukan dalam bahasa Inggris. Buat dalam bentuk PDF dan namai masing-masing dokumen dengan format: nama anda_nama dokumen. Contoh: Hamid_Transcript



-Sebelum mendaftar ke program beasiswa, pelamar terlebih dahulu mendaftar ke program studi riset yang diminati di Flinders University serta mendapatkan akun aktif di Flinders atau Flinders Authentication Name (FAN). Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman portal aplikasi Flinders University.

Kemudian setelah memiliki akun aktif, pelamar dapat langsung mengajukan beasiswa di laman yang sama, tepatnya di tab “My Scholarship” dengan melampirkan dokumen aplikasi seperti di minta di atas. Batas akhir pengajuan beasiswa di Flinders University adalah 9 Agustus 2019.

Pihak Beasiswa hanya membantu menyebarkan informasi beasiswa yang ada. Apabila ada yang ingin di tanyakan lebih lanjut, silahkan menghubungi kontak berikut :

e: agrtps.international@flinders.edu.au

w: www.flinders.edu.au

t: +61 8 8201 5511