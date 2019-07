31 JULI Tayang Perdana - 5 Fakta Film Fast and Furious: Hobbs and Shaw, Tak Ajak Pemeran Utama

Fast and Furious akan kembali menyajikan film terbarunya di layar bioskop dengan serial Fast and Furious: Hobbs and Shaw.

Film ini akan tayang perdana di bioskop Indonesia ini pada Sabtu, 31 Juli 2019.

Tentu ini akan menjadi satu diantara film yang tengah ditunggu penikmat karena bersatunya dua aktor yang sekaligus menjadi pemeran utama, yakni Dwayne Johnson dan Jason Statham.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw sendiri merupakan spin off dari franchise film The Fast and the Furious.

Film ini memiliki sisi menarik dan perbedaan tersendiri dengan seri film Fast Furious sebelumnya.

TribunStyle lansir dari berbagai sumber, berikut 5 fakta menarik dari Film Fast and Furious: Hobbs and Shaw mulai dari tidak mengajak pemeran utama Vin Diesel (Dominic Toretto), kerjasama Hobbs & Shaw, dan musuh baru.

1. Pemeran utama Dwayne Johnson dan Jason Statham

Jason Statham dan Dwayne Johnson (thewrap & theodyssey)

Film Fast and Furious: Hobbs and Shaw diisi oleh dua pemeran utama yakni Dwayne Johnson dan Jason Statham.

Film Fast and Furious: Hobbs and Shaw hanya menampilkan Dwayne Johnson sebagai Hobbs dan Jason Statham sebagai Shaw.