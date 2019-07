Unggah Video Ini, Luna Maya Disinggung Kabar Bahagia yang akan Diumumkannya Pada Agustus 

Luna Maya Unggah Video Ini, Disinggung Kabar Bahagia yang akan Diumumkannya Bulan Agustus

Baru-baru ini Luna Maya kembali diperbincangkan setelah mengunggah video di akun Instagramnya.

Dalam unggahannya, Luna Maya membagikan sebuah video dengan tema yang berkaitan dengan bulan Agustus.

Luna Maya juga mendapatkan respon warganet dengan berbagai komentar perihal unggahannya tersebut.

Diketahui, Luna Maya mengunggah sebuah video bertema 17 Agustus, namun video tersebut justru membuat warganet salah fokus.

Hal tersebut berkaitan dengan bulan Agustus yang sempat disinggung Luna Maya beberapa waktu lalu dalam sebuah acara talkshow.

Berikut adalah komentar warganet terkait unggahan Luna Maya,

"kita semua juga siap menyambut agustus untuk kk moon.. yeah semangat 45," tulis akun @and.anstsyaa

"for Indonesia and for ma Queeeeen Moon," tulis akun @tikarini_