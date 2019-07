Rupiah Melemah Tipis ke Rp 14.138 per Dollar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka melemah di pasar spot pata Rabu (10/7) pukul 8.03 WIB. Kurs rupiah melemah tipis 0,06 persen ke Rp 14.138 per dollar Amerika Serikat (AS) dari harga penutupan kemarin pada Rp 14.130 per dollar AS.

Pelemahan kurs rupiah spot ini terjadi di tengah penurunan mayoritas mata uang kawasan Asia. Mata uang yen memimpin pelemahan Asia dengan penurunan 0,11 persen. Selain yen, yuan pun melemah 0,09 persen.

Pelemahan nilai tukar juga terjadi pada mata uang peso, baht, dollar Hong Kong, dollar Singapura, won, dan ringgit. Sementara mata uang yuan offshore dan dollar Taiwan masing-masing menguat tipis 0,06 persen.

Bloomberg yang mengutip data Kementerian Keuangan, melaporkan bahwa dana asing membeli bersih obligasi Indonesia sebesar 43,2 juta dolar AS pada 8 Juli. Sedangkan pembelian bersih asing di pasar saham pada 9 Juli sebesar 60 juta dolar AS.

Aksi beli ini bisa menjadi penyokong nilai tukar rupiah yang mampu bertahan di bawah Rp 14.200 per dollar AS dalam tiga pekan terakhir.

