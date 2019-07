Stasiun GAW Menjadi Referensi Pemanasan Global Dunia

PONTIANAK - Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW) Bukit Kototabang atau dikenal sebagai Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Bukit Kototabang adalah salah satu referensi udara bersih dunia, dan merupakan salah satu dari 31 Stasiun Global yang ada di dunia yang termasuk dalam WMO GAW programme.

Stasiun GAW Bukit Kototabang menjadi referensi penting bagi dunia karena yang paling representatif dan merupakan jantung wilayah tropis ekuator. Stasiun GAW yang termasuk dalam Program WMO di wilayah tropis hanya berjumlah 5 lokasi.

Stasiun GAW Bukit Kototabang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengamatan, pengumpulan, penyebaran, analisis dan pengolahan, serta pelayanan informasi mengenai komposisi kimia atmosfer, gas rumah kaca dan parameter fisis atmosfer lainnya.

Karena menjadi bagian program GAW WMO, operasional dan data GAW Bukit Kototabang secara rutin mendapatkan audit dan kalibrasi oleh lembaga audit terstandar internasional yang direkomendasi WMO.

Seperti stasiun pengamatan BMKG lainnya, sesuai UU Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika No.31 tahun 2009, Stasiun GAW pun melakukan pengamatan dan penyebaran informasi setiap hari 24 jam 7 hari, 365 hari.

Data dan informasi terkait kualitas udara sangat diperlukan diberbagai sektor seperti lingkungan hidup dan kesehatan untuk mengambil langkah-langkah pengurangan polusi udara yang berdampak pada terhadap kesehatan dan lingkungan hidup, selain data utama berupa konsentrasi gas rumah kaca sebagai dasar kebijakan mitigasi perubahan iklim dunia.

Stasiun GAW Bukit Kototabang melakukan kerjasama dengan beberapa institusi internasional maupun nasional di antaranya bekerja sama dengan EMPA, PSI (Paul Scherrer Institute), Switzerland dalam program internasional Capacity Building and Twinning for Climate Observing Systems (CATCOS), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dalam bidang pengukuran gas rumah kaca menggunakan gas-gas standar, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Intsitut Teknologi Bandung, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Riau dan Universitas Sriwijaya.

Stasiun GAW Bukit Kototabang telah melakukan berbagai upaya dalam pelayanan dan penyebaran informasi mengenai komposisi kimia atmosfer, gas rumah kaca dan parameter fisis atmosfer, diantaranya memalui website dan beberapa media sosial yang telah terintegrasi dengan beberapa stakeholder.

Data pengamatan Stasiun GAW Bukit Kototabang menjadi referensi isu pemanasan global dan perubahan iklim yang berkaitan dengan konsentrasi CO2 dan polutan lainnya untuk wilayah Indonesia, sekaligus melengkapi 31 data global lainnya yang mengukur kesehatan udara dunia.