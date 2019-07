Pevita Pearce Masuk Nominasi Team Up 100 PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2019, Buruan Vote Idola Kalian 

Pevita Pearce Masuk Nominasi Team Up 100 PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2019, Buruan Vote Jagoan Kalian

Artis Cantik Indonesia Pevita Perarce ternyata tidak hanya terkenal di dunia Entertainment.

Artis kelahiran Jakarta, 6 Oktober 1992 ini merupakan aktris dan pemain film Indonesia berdarah Banjar dan Wales, Ibunya berasal dari Banjarmasin dan Ayahnya berasal dari Wales.

Dengan nominasi Piala Citra untuk Aktris Terbaik pada tahun 2008 untuk film Lost in Love pada usia 16 tahun, Pevita memegang rekor sebagai nominator termuda di sejarah Festival Film Indonesia untuk penghargaan akting utama.

Memecahkan rekor Laudya Cynthia Bella yang berusia 17 tahun untuk film Virgin.

Rekor Pevita pun ini dipecahkan pada tahun 2011 saat tiga aktris sekaligus mendapat nominasi saat berusia 12 tahun (Salma Paramitha, Rindu Purnama), 14 tahun (Gita Novalista, The Mirror Never Lies) dan 15 tahun (Dinda Hauw, Surat Kecil Untuk Tuhan).

Nah, baru-baru ini, Pevita memposting hobi barunya yaitu bermain gim atau game PUBG Mobile.

"So excited to be a part of PUBGM Team Up 100. Udah vote? Counting days to PMCO 2019 Spring Split Finals di Berlin" tulis Pevita di akun Instagramnya.

PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2019 sudah mulai bergulir sejak bulan lalu.

Turnamen PUBG Mobile terbesar yang diikuti oleh tim-tim terbaik ini juga akan mengadakan sebuah pertandingan eksibisi.