Yoo Jae Suk 'Running Man' Puncaki Daftar Bintang Variety Show Korea Paling Banyak Dicari Juli Ini

Selain drama, Korea juga dikenal dengan beragam variety shownya.

Tak sedikit acara dengan konsep yang unik dan lucu itu berhasil menarik perhatian publik dunia.

Kepopuleran variety show produksi Korea itu pun, sukses membuat para membernya dikenal diberbagai negara.

Siapa sajakah bintang variety show Korea Selatan yang mendapatkan popularitas besar di bulan Juli 2019 ini?

Institut Penelitian Bisnis Korea telah menerbitkan peringkat reputasi merek bulan ini untuk berbagai bintang.

Dilansir dari Soompi, peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 50 penghibur populer, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 4 Juni hingga 5 Juli.

Yoo Jae Suk menduduki puncak daftar bulan ini dengan indeks reputasi merek 1.569.605, menandai peningkatan skornya 15,29 persen sejak Juni.

Frase peringkat tinggi dalam analisis kata kunci bintang ini termasuk "Kim Tae Ho," "What Do You Do for Fun," dan "Jo Se Ho," sedangkan istilah terkait dengan peringkat tertinggi termasuk "menantikan," "buat aku bahagia," , "Dan" berhasil. "Analisis positif-negatif Yoo Jae Suk juga mengungkapkan skor 83,26 persen reaksi positif.

Seo Jang Hoon naik ke peringkat 2 di peringkat setelah menikmati kenaikan skor 165,70 persen yang mengejutkan sejak bulan lalu.