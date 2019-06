BTS, BLACKPINK & TWICE Pertahankan Posisi Teratas, Ini Deretan Grup Idol K-Pop Terpopuler Juni Ini!

Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi merek bulan ini untuk grup idola!

Dilansir dari Soompi, peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 100 grup idola, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 20 Mei hingga 21 Juni.

BTS mempertahankan posisi mereka di peringkat teratas bulan ini, mencetak total indeks reputasi merek 19.031.824 untuk Juni.

Frase peringkat tinggi dalam analisis kata kunci grup termasuk "Wembley," "London," dan "YouTube," sedangkan istilah terkait dengan peringkat tertinggi mereka termasuk "di seluruh dunia," "mania," dan "cinta."

Analisis positif-negatif BTS juga mengungkapkan skor reaksi positif 84,20 persen.

BTS (Wikimedia Commons)

BLACKPINK dan TWICE juga mempertahankan posisi masing-masing di No. 2 dan No. 3 dalam daftar bulan ini.

BLACKPINK (Instagram @BLACKPINKOFFICIAL)

BLACKPINK mencetak total indeks reputasi merek 6.589.376 untuk Juni, sementara TWICE mengikuti dekat dengan indeks 6.386.629.

Twice (Twitter)

ITZY berada di posisi keempat dekat dengan indeks 6.111.828 untuk bulan ini, menandai peningkatan mengejutkan 288,40 persen dalam skor mereka sejak Mei.

Akhirnya, NUEST memegang tempat mereka di No. 5, menikmati peningkatan skor 11,58 persen untuk total indeks 5.884.004 untuk Juni.